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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çekici ile otomobil kısıtlama saatinde boş yolda çarpıştı

Çekici ile otomobil kısıtlama saatinde boş yolda çarpıştı

kaza yeri

Polis Trafik Işığı Bild Tayk Sağlık Ekipleri 

-kazaya karışan araçlar
-sağlık ekipleri
-polisler
-detaylar

( ANTALYA )- Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada otomobil iş yerine girmekten son anda kurtuldu ANTALYA

- Antalya’ da kısıtlama saatinde boş yolda meydana gelen kazada otomobil ile oto kurtarma aracı kavşakta çarpıştı. Şans eseri iki sürücüde kazayı yara almadan atlattı. Kaza Serik ilçesinde D-400 karayolu Kadıoğlu kavşağında saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman Atıcı’nın kullandığı 07 LIM 44 plakalı IVECO marka oto kurtarma aracı ile İbrahim Çelik’in kullandığı Renault otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle trafik ışığı direğine vuran otomobil, çevrede bulunan dükkanlara girmeye ramak kala durabildi. İki araçta da maddi hasar oluşurken, iki sürücünün sağlık problemi yaşamaması için sağlık ekipleri ambulans ile uzun süre olay yerinde kaldı. Kazayı ucuz atlatan Oto çekici sürücüsü Osman Atıcı, “Kırmızı ışıktayken arkadaş Akçaalan tarafından geldi. Ben Antalya istikametinden geliyordum, sol tarafa doğru kaçmama rağmen yine de geldi vurdu. Olan üstünde ki arabaya oldu. Tamponu zarar gördü” diye konuştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
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