Çekici emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 3 yaralı

--Sürücünün kazayı anlatması



( BİLECİK ) BİLECİK



- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çekicinin otomobile çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Bozüyük karayolunda meydana gelen kazada Murat B'in kullandığı 11 AAU 975 plakalı çekici Eskişehir istikametinden Bozüyük istikametine doğru seyir halindeyken yolun sağında emniyet şeridinde beklemekte olan Hüseyin I. idaresindeki 45 ADP 163 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüleri ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Harun I. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (İC-AS-Y)

