Çekek yerinde korkutan yangın

-itfaiye erlerinin dumanlar içerisinde çalışmaları

-yanan tekne ve tersaneden detay

-yangının söndürülerek soğutma çalışması

-kopan elektrik kablosu

-yangınla ilgili yetkilinin konuşması



( ANTALYA ) -- Kopan elektrik kablosundan çıkan alevler kuru ot ve ağaçları tutuşturdu, alevler tekneye sıçradı ANTALYA



- Kum mevkiinde tekne imalat ve tamiratının yapıldığı bulunan Akyol Denizcilik’e ait çekek yerinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kopan elektrik kablosunun şase yaparak kuru ot ve ağaçları tutuşturduğu, alevlerin büyüyerek atıl durumdaki teknenin yanmasına neden olduğu bildirildi.

Yanan çalılık alan kepçe ile toprak atılarak söndürülürken, tekne ise Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerince uzun bir çabanın ardından söndürüldü. Alevler tekneyi de yaktı Manavgat Kumyolu üzerinde bulunan tekne imalatı ve bakımının yapıldığı Akyol Denizcilik isimli firmaya ait çekek yerinde çıkan yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Elektrik kablosunun kopması ve şase yapması sonucunda kuru ot ve ağaçların tutuşmasıyla başlayan yangın, çekek yerinde bulunan bir tekneye ulaşırken, alev ve dumanlar Manavgat şehir merkezinden görüldü.

Korku dolu anların yaşanmasına neden olun yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye müdahalede bulunurken, yanan tekne uzun süren çalışma sonucunda güçlükle söndürüldü. Yanan ot ve ağaçlar ise Manavgat Belediyesi ait kepçe tarafından üzerine toprak örtülmek suretiyle söndürüldü. Yanan teknenin yakınında başka teknenin olmaması yangının daha da büyümesini önledi. Kopan elektrik kablosu yangın çıkardı Yangının elektrik kablosundan çıktığını belirten tersane yetkilileri, şase sonucu teknelerden sökülen tahtaların tutuştuğunu, büyüyerek tekneye ulaştığını dile getirdiler. Yanan teknenin 10 yıl önce bırakıldığını ve o günden beri kimsenin ilgilenmediği, kaderiyle baş başa çürümeye terk edildiği içerisinde motor dahil hiçbir şeyin olmadığı bildirildi.





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