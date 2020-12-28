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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Çeçenistan'da polise saldırı: 1 polis öldü - 2 saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

- Çeçenistan'da polise saldırı: 1 polis öldü - 2 saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

- Olay yerinden detaylar

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-- Polislerden detaylar
-- Saldırganlardan detaylar

( MOSKOVA ) - Çeçenistan'da polise saldırı: 1 polis öldü- 2 saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi MOSKOVA

- Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de polise bıçakla saldıran 2 kişi vurularak etkisiz hale getirilirken, 1 polis ise saldırı sonucu hayatını kaybetti. Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de bulunan Putin Caddesi’nde bıçaklı 2 kişi caddede görevli polislere saldırdı. Saldırganlar, polislerin tabancalarını ele geçirmeye çalıştı. Bölgeye çok sayıda polisin sevk edilmesi ile 2 saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.
Çeçenistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırganların 1 polisi öldürdüğü, diğer polisi ise ağır şekilde yaraladığı aktarıldı. Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov ise, saldırganların Kafkasya ülkelerinden İnguşetya vatandaşı olduğunu ve saldırının bir terör saldırısı olduğunu duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Grozni’de güvenlik önlemlerinin arttırıldığı belirtildi.
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