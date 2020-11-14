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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cebeci Hastanesi’nde skandal görüntü: Sağlık çalışanları yine barikat kurdu

Cebeci Hastanesi’nde skandal görüntü: Sağlık çalışanları yine barikat kurdu

-Olayın görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Skandal Geçmiş Olsun Sağlık Çalışanları Bisiklet Saldırı 


- Ankara Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan sağlık çalışanları kapıya barikat kurdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım servisinde çekilen görüntüler pes dedirtti. Hasta yakınları tarafından sağlık personelleri yine saldırıya uğradı. Görüntüler akıllara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi acilinde yaşanan ve Türkiye'de infial oluşturan anları getirdi. Edinilen bilgilere göre Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Bölümü’ne gece geç saatlerde bisikletten düştüğü için kalp sorunları yaşayan bir hasta getirildi.
Çocuğun tedavisi sırasında hasta yakınları ce sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Hasta yakınları bunun üzerine sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlıkçılar, ise tıpkı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yaşanan olaydaki gibi, yoğun bakım bölümünün kapılarını kapatarak cihazlarla barikat kurdu. Polisin olaya müdahale olayın arından 5 zanlının gözaltına alındığı belirtildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise olaya ilişkin, “Sağlıkta şiddet ayıbı bizleri derinden üzmektedir. Gece gündüz cefakarca bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz. Çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Konunun takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.
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