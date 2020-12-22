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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- ÇAYKUR'da 61 Engelli 39 Eski Hükümlü kura ile işe alındı

- ÇAYKUR'da 61 Engelli 39 Eski Hükümlü kura ile işe alındı

Kura çekimlerinden görüntüler

Çekim Şahit Kura Çekimi 

-Noter ve şahitlerden görüntüler

( RİZE ) RİZE

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince çalıştırılması gereken engelli ve eski hükümlü işçiler için bugün kura çekimi yapıldı. Rize Yeni Şehir Kapalı Spor Salonu’nda yapılan kura çekimleri ile 61 engelli ve 39 eski hükümlü geçici işçi işe alındı. Kurayı 3. noteri Melahat ibrişim ve noter kâtibi Ulaş Turanlı çekerken ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Dr. Turgay Turna, daire başkanları ve sendika temsilcileri de kuranın çekildiği alanda hazır da bulundu. Alınan 61 engelli işçi için bin 368 kişi başvuruda bulunurken, 39 eski hükümlü işçi için ise 552 kişi başvuruda bulundu. Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğüne 40 engelli 27 eski hükümlü, Trabzon Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğüne 8 engelli 5 eski hükümlü, Artvin Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğüne 9 engelli 4 eski hükümlü, Giresun Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğüne 4 engelli 3 eski hükümlü olmak üzere toplam 61 engelli ve 39 eski hükümlü geçici işçi kura ile işe alınmaya hak kazandı. (HFD-ÖS-Y)
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