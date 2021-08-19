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Çayın karşısına geçmeye isteyen vatandaşları kepçe taşıdı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çayın karşısına geçmeye isteyen vatandaşları kepçe taşıdı

Çayın karşısına geçmeye isteyen vatandaşları kepçe taşıdı

İş makinesi ile vatandaşların taşınması

( SİNOP ) SİNOP

İş Makinesi Sel Köprü 


- Sinop’un Türkeli ilçesinde, çayın karşısına geçmek isteyen vatandaşları iş makinesi operatörü kepçenin ağzıyla çayın karşısına geçirdi. 11 Ağustos’ta meydana gelen sel faleketinden etkilenen ilçeye bağlı Çatakgüney köyünde, yaya köprüsünün yıkılmasından dolayı çayın karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, iş makinesi operatöründen yardım istedi. Operatör, iş makinesi ile vatandaşları kepçenin ağzıyla çayın karşısına taşıdı. Vatandaşlar, isteği geri çevirmeyen operatöre teşekkür etti.
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