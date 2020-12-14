Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Çaydanlık imalathanesinde yangın

- Çaydanlık imalathanesinde yangın

-İtfaiye kamerası-

Kamera İmalathane 

-Yanan imalathanenin içinden detaylar
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Yanan ürünlerden detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir çaydanlık imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir çaydanlık imalathanesinde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle imalathanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Maddi hasar oluşan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (HLL-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement