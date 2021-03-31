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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çayda mahsur kalan Suriye uyruklu 2 kişi halat yardımıyla kurtarıldı

Çayda mahsur kalan Suriye uyruklu 2 kişi halat yardımıyla kurtarıldı

itfaiye ve AFAD ekipleri Batman çayı köprüsüne gelmesinden detay

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Baraj Kapakları Yardım Talebi Balık Tutmak 

-itfaiyesi ve AFAD köprüden aşağı halat indirmesinden detay
-AFAD ekipleri aşağı inmesinden detay
-detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen çayda mahsur kalan Suriye uyruklu 2 kişi halat yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu 2 kişi balık tutmak için Batman köprüsü mevkiinde suya girdi. Kapakların açılmasıyla Batman Çayı'nda aniden sular yükselince Suriye uyruklu 2 kişi çayda mahsur kaldı. Suriye uyruklu 2 kişi köprü ayaklarına sığınarak 112 acili arayıp yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine Batman itfaiyesi ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek uzun uğraşların ardından sarkıttıkları halat yardımıyla Suriyeli 2 kişiyi köprünün üzerine çekerek kurtardı. Mahsur kalan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şahısların kontrollerinin yapılmasının ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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