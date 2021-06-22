Çayda mahsur kalan köpeği YEDAŞ personeli kurtardı

- Sinop’un Gerze ilçesine çayda mahsur kalan köpek, YEDAŞ personeli tarafından fark edilerek kurtarıldı. Gerze ilçesine bağlı Mahmuttırı köyünde çayda bir köpek mahsur kaldı. Bölgeden geçmekte olan ekipten bir kişi çayın karşısına geçerek bitkin halde olan köpeği kucağına alarak kurtardı. (MU-SLH-Y)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım