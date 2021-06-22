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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Çayda mahsur kalan köpeği YEDAŞ personeli kurtardı

Çayda mahsur kalan köpeği YEDAŞ personeli kurtardı

CAYDAN KURTARILAN KOPEK

( SİNOP ) - SİNOP

Mahsur Kaldı Köpek 


- Sinop’un Gerze ilçesine çayda mahsur kalan köpek, YEDAŞ personeli tarafından fark edilerek kurtarıldı. Gerze ilçesine bağlı Mahmuttırı köyünde çayda bir köpek mahsur kaldı. Bölgeden geçmekte olan ekipten bir kişi çayın karşısına geçerek bitkin halde olan köpeği kucağına alarak kurtardı. (MU-SLH-Y)
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