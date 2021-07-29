Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti

Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti

Mahsur kalan çocukların botla kıyıya çıkarılması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

Mahsur Kaldı Jandarma Bild 


- Tunceli’de serinlemek için girdikleri çayda mahsur kalan 13 ve 15 yaşındaki iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma ekipleri yetişti. Çocukların mahsur kaldığı çay üzerinde bulunan baraj suyunun kesilmesi sağlanırken iki çocuk botlarla mahsur kaldıkları adadan kurtarıldı. Olay, Peri Çayı üzerinde bulunan bir adacıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk serinlemek için girdikleri çayda mahsur kaldı. Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri Tatar Barajı sorumluları ile görüşerek suyun kesilmesini sağladı. Ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken iki çocuk mahsur kaldıkları alandan botlarla alınarak kıyıya çıkarıldı. Çocukların herhangi bir hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı