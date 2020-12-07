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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çay sigara keyfi pahalıya patladı

Çay sigara keyfi pahalıya patladı

cadde üzerinde denetimden görüntü

Sigara Yasağı Polis Ocaklar Sigara Polis Ekipleri 

-ceza yiyen adamdan görüntü
-sokak arasında sigara içen adamdan görüntü
-genel detay

( DÜZCE ) -Çay sigara keyfi pahalıya patladı DÜZCE

- Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce’de denetimlerine devam etti. Bu kapsamda yapılan denetim ve uygulamalarda çay sigara keyfi yapan 1 vatandaş ile yürürken sigara içen bir kişiye polis ekipleri cezai işlem uyguladı. Korona virüs ile mücadele tedbirleri çerçevesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce’nin yaya yoğunluğu bulunan cadde ve sokaklarında denetim ve uygulama yaptı. İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak’ta yaya olarak denetim yapan ekipler, ara sokaklara da girerek özellikle çay ocaklarının bulunduğu bölgelerde uygulama yaptılar. Uygulama sırasında sokakta çay sigara keyfi yapan vatandaşlara, polis ekipleri 3 bin 150'şer lira ceza yazdı. Cadde üzerinde de uygulama ve denetimlerine devam eden ekipler bu defa da sigara içmek yasak olmasına rağmen caddede sigara içerek yürüyen 1 kişiyi fark ettiler. Şahsı durdurarak yasağı hatırlatan polislere direnmesine rağmen cezayı yemekten kurtulamadı. Yasak bölgede sigara yasağını ihlal eden şahsa polis ekipleri 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladılar. (SA-ALI-
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