Çay ocağında çay yerine uyuşturucu servisi

- Bursa'da çay ocağı işleten şahsın çay yerine uyuşturucu sattığı ortaya çıktı. İnegöl ilçesinde Oylat kaplıcaları civarında çay ocağı işleten Ü.A'nın (31), tatil bölgesinde uyuşturucu madde kullanarak ticaretini yaptığı istihbaratını alan İnegöl İlçe Jandarma ekipleri, bahse konu yere operasyon düzenledi. Çay ocağında arama yapan ekipler 145 gram bonzai, bir tabanca ele geçirdi. İfadesi alınan Ü.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (BRK-MŞ)
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