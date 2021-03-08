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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çay ocağında çay yerine uyuşturucu servisi

Çay ocağında çay yerine uyuşturucu servisi

-ÇAY OCAĞINDA ORTAYA ÇIKAN UYUŞTURUCU VE TABANCADAN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) - BURSA

Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Gesi Çay Ocağı 


- Bursa'da çay ocağı işleten şahsın çay yerine uyuşturucu sattığı ortaya çıktı. İnegöl ilçesinde Oylat kaplıcaları civarında çay ocağı işleten Ü.A'nın (31), tatil bölgesinde uyuşturucu madde kullanarak ticaretini yaptığı istihbaratını alan İnegöl İlçe Jandarma ekipleri, bahse konu yere operasyon düzenledi.
Çay ocağında arama yapan ekipler 145 gram bonzai, bir tabanca ele geçirdi. İfadesi alınan Ü.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (BRK-MŞ)
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