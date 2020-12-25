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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Çay ocağı işletmecisi müşterilerine maske dağıtıyor

Çay ocağı işletmecisi müşterilerine maske dağıtıyor

MASKE DAĞITIMI DETAY

Hastalık Farkındalık Çay Ocağı 

-ÇAY SERVİSİ DETAY
-HASAN YEŞİLÇAM AÇIKLAMA
-MÜŞTERİLERİN MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRMESİ

( MANİSA )- Maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat çekmek için müşterilerine ücretsiz maske dağıtıyor- Çay ocağı işletmecisi Hasan Yeşilçam:- "Güler yüzlü amcalarımız, yaşlı teyzelerimiz ölmesin diye elimizden geldiğince maske dağıtıyoruz" MANİSA

- Dünya çapında hızla yayılan ve Türkiye’yi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgınına karşı, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir çay ocağı işletmecisi olan Hasan Yeşiltepe, işyerine gelen müşterilerine maske dağıtıyor. Yeşiltepe, özellikle 50 yaş üstü müşterilerine ücretsiz maske dağıtarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturmak istediğini belirtti.
Korona virüs salgını nedeniyle kapatılan Alaşehir Kapalı Pazaryeri’nde satış yapan manavlar ve işyeri sahiplerine çay satışı yapan Hasan Yeşilçam, Yeşilçam Çay Evi isimli çay ocağında, çay içmeye gelen 50 yaş üstü müşterilerine maske dağıtarak, kendisini ve müşterilerini korona virüsten korumaya çalışıyor.Amacının maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat çekmek olduğunu belirten çay ocağı işletmecisi Hasan Yeşilçam, "Dünya çapında salgın olan ve Türkiye'yi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgınından korunmak ve işyerime gelen müşterilerimi korumak amacıyla öncelik olarak 50 yaş üstü müşterilerime ücretsiz maske dağıtıyorum. Haberlerden dinlediğimize ve çevremizde gördüklerimize göre özellikle kronik rahatsızlığı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız ne yazık ki salgından olumsuz yönde etkilenebiliyorlar. Bende işyerime gelen müşterilerimin hastalıktan etkilenmemeleri için maske dağıtarak, farkındalık oluşturmak istedim. Salgından korunmanın en kolay korunma yolu maske, mesafe ve hijyen. Toplum olarak hep birlikte kendimizi ve çevremizi korumak için bu kurallara mutlaka uymamız gerekiyor" dedi.
Hiç kimsenin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmemesini istediğini kaydeden Hasan Yeşilçam, "Güler yüzlü amcalarımız, yaşlı teyzelerimiz ölmesin diye elimizden geldiğince maske dağıtıyoruz. Elimizden geldiğince 50 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız Yeşilçam Çay Evi’ne gelerek maskelerini alabilirler, biz unutsak da siz maskenizi isteyin" diye konuştu.
İşyerine gelen müşteriler de uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, Yeşilçam Çay Evine maske dağıttığı için teşekkür etti.
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