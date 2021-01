Çay'daki hayvan barınağında dehşete düşüren görüntüler

-Hayvanları koruma derneği başkanının olayı anlattığı cep telefonu görüntüsü

-Can çekişen köpeğe su verilmesi

-Köpeğe kalp masajı yapılması



( AFYON KARAHİSAR)- Telef olan köpeğin betona yapışan leşini kürekle kazıdılar- Can çekişen köpeği kalp masajı ile böyle hayata döndürmeye çalıştılar AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Çay Belediyesine ait hayvan barınağında tam anlamıyla vahşet yaşandı. Barınakta telef olan ve betona yapışan köpeklerden birinin kürek ile kazandığı ortaya çıkarken, hayvan severlerin aldıkları ihbar sonrası barınağa giderek köpeklere su verip, can çekişen bir köpeğe kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışması ise yürekleri sızlattı.Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, son nefesini vermek üzere olan köpeğe su verip kalp masajıyla hayata döndürmeye çalışan hayvan severler, köpeğin ölmesiyle birlikte aracın çarptığı başka bir köpeği hayata döndürmeye çalışsa da gözyaşları içerisinde onun da acı içerisinde öldüğünü izliyorlar.Çay ilçesinde bulunan hayvan barınağında iddiaya göre, köpekler ölüme terk edilirken, barınakta görevli hiç kimse bulunmuyor. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde aracın çarptığı 2 köpeğin barınağın bir köşesinde inleyerek can çekiştiği görülüyor. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde barınakta elektriğin ve suyun bulunmadığı, buraya getirilen köpeklerin ise ilgisizlikten hayatını kaybettiği öne sürüldü.Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği köpeklerin ölmesiyle birlikte durumu Çay İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirerek Çay Belediyesi'nden şikayetçi olduklarını belirttiler.



