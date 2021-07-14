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Çay bahçesindeki heyelan anı kamerada
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çay bahçesindeki heyelan anı kamerada

Çay bahçesindeki heyelan anı kamerada

Heyelan anı

Sağanak Yağış Çay Bahçesi Şiddetli Yağış Cep Telefonu Sağanak 

-Vatandaşın konuşması
-Detaylar

( RİZE ) RİZE

- RİZE

Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası çay bahçesinde meydana gelen heyelan saniye saniye kaydedildi. Rize'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış maddi hasara neden oldu. Ardeşen ilçesine bağlı Armağan köyü Dereciler mevkinde çay bahçesinde heyelan meydana geldi. Yaşanan yağışı cep telefonu ile evinden görüntülemeye çalışan bir vatandaş evinin önündeki çay bahçesinde yaşanan heyelan anına tanık oldu. Yanında bulunan kızı ile pencereden dışarıya bakarken heyelan anına tanık olan vatandaş, "Oyy, oyy İsmail ben sana dedim ki burası kopuyor, hiç oralı olmadın" ifadelerini kullandı.
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