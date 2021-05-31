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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda

- Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda

Çavuşoğlu bakanlık binasına geliyor

( ATİNA ) ATİNA

Nani Bakanlık Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın başkenti Atina’da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmek üzere bakanlığa geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geldi. Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşecek. Bakan Çavuşoğlu beraberindeki heyetle birlikte görüşmenin yapılacağı Dışişleri Bakanlığına geldi. Çavuşoğlu’nun mevkidaşı Dendias ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkiler, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler ile Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik tutumunu değerlendirmesi bekleniyor.
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