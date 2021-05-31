- Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

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( ATİNA ) ATİNA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın başkenti Atina’da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geldi. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede heyetler de hazır bulundu. Görüşmede ikili ilişkiler, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler ile Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik tutumu ele alındı. Çavuşoğlu ve Dendias'ın görüşmenin ardından ortak açıklama yapması bekleniyor.

