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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Çavuşoğlu, Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar Toplantısı’na da katıldı

- Çavuşoğlu, Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar Toplantısı’na da katıldı

-Toplantıdan detay görüntüler

( ROMA ) ROMA

Sosyal Medya Toplantı Altın Başkent İtalya 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar Toplantısı’na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’nın ardından Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar Toplantısı’na da katıldı.
Bakan Çavuşoğlu toplantıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kısıtlı katılımlı Suriye konulu Bakanlar Toplantısına katıldık. Mevcut durumun sürdürülemez olduğunun ve siyasi çözüm çabalarının canlandırılması gerektiğinin altını çizdik” dedi.

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