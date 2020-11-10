Çavuşoğlu: 'Kırgızistan'a desteğimiz tamdır' - ANKARA
Çavuşoğlu: "Kırgızistan'a desteğimiz tamdır" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'in salona gelmesi - İmza protokolü - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
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