Çavuşoğlu: '(Fransa'da Eğitim Bakanının sansürü) İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği' - ANTALYA
Çavuşoğlu: "(Fransa'da Eğitim Bakanının sansürü) İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği" - ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya ’da düzenlenen "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı"na ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)Bakan Çavuşoğlu:"(Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesi) İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği"
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