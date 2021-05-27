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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Çavuşoğlu: “Filistinlilerin içinde bulunduğu bu kötü durum, Filistinliler'in kendi devletleri olmadıkça sona eremez”

- Çavuşoğlu: “Filistinlilerin içinde bulunduğu bu kötü durum, Filistinliler'in kendi devletleri olmadıkça sona eremez”

Çavuşoğlu'nun konuşması

Çatışma El Temizliği Özel Oturum Saldırı Provokasyon 

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( NEW YORK ) NEW YORK

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin işgal altındaki Filistin toprakları konulu özel oturumunda, “Filistinlilerin içinde bulunduğu bu kötü durum, yasadışı işgal sona ermedikçe ve Filistinliler'in kendi devletleri olmadıkça sona eremez” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin toprakları konulu özel bir oturum düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da oturuma video mesajıyla katıldı.
Çavuşoğlu mesajında, “Geçtiğimiz haftalarda hepimiz Filistin’de yürek parçalayan sahnelere şahit olduk. Olaylar, İsrail’in Mescid-i Aksa'da ve Şeyh Cerrah'taki provokasyonlarının bir sonucuydu. Bu provokasyonlar, (İsrail’in) sistematik etnik, dini ve kültürel temizliğin bir parçasıdır” dedi.
İsrail’in Filistinli sivillere yönelik saldırılarının insanlığa karşı suça tekabül ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu saldırganlığın hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Gazze'ye yönelik insanlık dışı ambargonun da hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bu toplu cezalandırma derhal sonlandırılmalıdır” ifadelerini kullandı. Uluslararası toplumun Filistinlileri korumakla mükellef olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, İsrail’in cezasızlığına son verilmesi için etkili araçlar bulunması gerektiğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, “Gerçekçi olalım, çatışmanın asıl nedenlerine yönelinmedikçe Filistinlilerin acıları sürecek. Filistinlilerin içinde bulunduğu bu kötü durum, yasadışı işgal sona ermedikçe ve Filistinliler'in kendi devletleri olmadıkça sona eremez” sözlerini kaydetti.
İnsan Hakları Konseyi’nin bütün bu alanlarda önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Sözün bittiği yerdeyiz. Artık bir şeyler yapılması gerekiyor. Hem de şimdi gerekiyor" dedi.

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