Çavuşoğlu: '(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı' - ANKARA
Çavuşoğlu: "(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı" - ANKARA - Soru soran basın mensubu - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Toplantının sona ermesiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (2)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı. Bu gerçeği görmelerinden dolayı memnuniyet duyuyoruz"
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