- Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katıldı

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( ROMA ) ROMA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Bakanlar Toplantısı’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katıldı.

Çavuşoğlu, toplantı öncesi dışişleri bakanları ile birlikte aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. Bakan Çavuşoğlu toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda DEAŞ'la etkin mücadele için görüşlerimizi paylaştık. Bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütünden yararlanmanın yanlışlığına, PKK/YPG’nin bölgedeki terör eylemlerine dikkat çektik” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar Toplantısı’na da katılması bekleniyor.

