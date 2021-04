- Çavuşoğlu: “Crans Montana’da kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz, bu söz konusu bile olamaz”

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Cenevre’de yapılacak gayri resmi toplantı ile yeni bir müzakere başlatılmadığını belirterek, “Kesinlikle Crans Montana’da kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) resmi temasları kapsamında başkent Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, bugünkü ziyaret ve toplantıların amacının Cenevre’de yapılacak 5+1 gayri resmi konferans öncesi hazırlıkları gözden geçirmek olduğunu belirterek, son derece yararlı toplantılar yaptıklarını söyledi.



Tatar’ın bu yola çıktığı günden itibaren “egemen eşitlik temelinde adada iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modelini” savunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu görüşe tek bir gecede varılmadığını belirtti.

"Federasyonu tekrar dayatmak istiyorlar" Türk tarafının iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm için elinden geleni yaptığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Rum-Yunan ikilisi çözüm ister gibi gözüküp Kıbrıs Türkü’nün eşitliğini reddetti. Bundan sonra da Kıbrıs Türkü’nün eşitliğini kabul etmeyeceğini de her platformda vurguluyorlar. Ne iktidarı, ne refahı paylaşmak istiyorlar. Crans Montana’dan bu yana son 4 yılda değişen bir şey yok. Önümüzdeki siyasi süreçte, müzakerelerde elbette süresi geçmiş ve artık Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayan BMGK kararlarına işaret ederek, federasyon modelini tekrar dayatmak istediklerini görüyoruz. Söz konusu kararlar, Annan Planı’nda da Crans Montana’da da vardı. Hiçbir faydası olmadı. Bir faydası olmayan ve olmayacak kararları ve artık statükolara dönen parametreleri dayatmanın bir anlamı yok. İmkansızı dayatmanın sebebi ne? Birisinin bunu bize ve KKTC’ye anlatabilmesi lazım” dedi.

“Artık federal çözüm için zaman kaybetmeyeceğiz” Bakan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, “Kıbrıs müzakerelerine bir kez daha başlarken 2017 yılında Cenevre’de yapılan 1 günlük mini konferanstan Crans Montana’ya kadar tüm görüşmelerde ve Crans Montana’da Rum tarafının masayı devirmesi nedeni ile başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra artık federasyonu müzakere etmeyeceğimizi söyledik. O gün KKTC adına müzakereleri yürüten arkadaşlar da bunu söyledi.



Dolayısıyla biz artık federal çözüm için zaman kaybetmeyeceğiz ve yeni vizyonun görüşülmesi gerektiğine inanıyoruz. Tüm taraflar için kazan-kazan getirecek bir vizyon ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki süreçte yapılacak toplantılara bu vizyon ile katılacaklarını belirten Çavuşoğlu, “Bu vizyon, Ada’daki iki devletin egemen eşitliği temelinde işbirliği yapması, iki tarafın eşit uluslararası statüye sahip olmaları ve birbirlerini karşılıklı tanımalarıdır. Bu sağlandıktan sonra iki devlet egemen eşitlikleri temelinde bugün de olduğu gibi Ada’da birlikte yaşayacaklar. Daha sonra iki devlet fırsatları değerlendirebilir” dedi.

“Crans Montana’da kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz” Gerçek anlamda eşit ve sonuç getirecek yeni müzakere sürecini başlatmak istediklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Cenevre’de 5+1 formatında yapılacak gayri resmi toplantı ile yeni bir müzakere başlatılmadığını ifade etti.

Gayri resmi toplantıda müzakere için ortak zemin olup olmadığına bakılacağını söyleyen Çavuşoğlu, “Kesinlikle Crans Montana’da kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz” sözlerini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte de Türkiye olarak biz her zaman KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacağız. Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve refahı Türk halkının güvenliği ve refahıdır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ise yaptığı konuşmada, "Bizlere bir anlaşma empoze edilmeyecekse Kıbrıs Türk halkı doğal olarak kendi egemenliği ile bir anlaşmaya girmek isteyecektir. Gelinen aşamada eski anlayışa göre fark şudur: Eski anlaşmada egemence kelimeler kullanıldı, onlar aldatmacaydı. Esas önemli olan bağımsızlıktı. Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye'nin desteğini önemsemiştir. Garantörlüğünüz bizim için fevkalade önemlidir. Türkiye'mizin garantörlüğü bizim vazgeçilmezimizdir. Cenevre'deki konferansa bu anlayışla gidiyoruz" dedi.





