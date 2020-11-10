Çavuşoğlu: 'Azerbaycan'ın yanında olacağız' - ANKARA
Çavuşoğlu: "Azerbaycan'ın yanında olacağız" - ANKARA - Soru soran basın mensubu - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)Bakan Çavuşoğlu: "Azerbaycanın yanında olacağız. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor"
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