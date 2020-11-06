Çavuşoğlu: '(ABD) İlişkilerimizi partiler üstü ya da siyaset üstü görüyoruz' - ANTALYA
Çavuşoğlu: "(ABD) İlişkilerimizi partiler üstü ya da siyaset üstü görüyoruz" - ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya ’da düzenlenen "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı"na ilişkin basın toplantısı düzenledi. (2)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşıyız. Bunların hepsini de insanlık suçu olarak görüyoruz"Bakan Çavuşoğlu:"(ABD'de) Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız"Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD) İlişkilerimizi partiler üstü ya da siyaset üstü görüyoruz"
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