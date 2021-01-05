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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Çatıyı saran yangın mahalleliyi korkuttu

Çatıyı saran yangın mahalleliyi korkuttu

Çatı yangını

Uttu 

-İtfaiyenin yanan çatıya müdahalesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Cide ilçesinde bacadan çıktığı tahmin edilen yangın çatıya sardı. Yangında 6 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide’de Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın bacasında yangın başladı.
Bacanın temizlenmediği ve bu yüzden çıktığı tahmin edilen yangın, binanın çatısına sardı. Yanan çatı, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle çatı da büyük oranda maddi hasar oluştu. Apartman sakini bir kişi, yangının bacadan çıktığını belirterek, bacanın bu yıl temizlendiğini ve bu yüzden yangının çıkmış olabileceğini söyledi.

(Vİ-
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