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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
‘Çatıyı onarayım’ derken 4 metre yüksekten yere düşüp yaralandı

‘Çatıyı onarayım’ derken 4 metre yüksekten yere düşüp yaralandı

ÇATIDAN DÜŞEN YARALININ 112 EKİPLERİNCE HASTANEYE SEVKİ

İlk Müdahale Sekte 

-ACİL ÖNÜ DETAY

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, çıktığı evinin çatısında onarım yaparken, yaklaşık 4 metre yüksekten düşüp yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Çimendere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, onarım yapmak için tek katlı evinin çatısına çıkan Fikret Demir, ayağının kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan adama ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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