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Çatıya çıkmak isterken 7 metreden aşağı düşerek yaralandı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Çatıya çıkmak isterken 7 metreden aşağı düşerek yaralandı

Çatıya çıkmak isterken 7 metreden aşağı düşerek yaralandı

Olay yerinden genel görüntüler

Polis Bild Karahisar Sağlık Ekipleri 

-Ambulans ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Yaralanan şahsın sedye ile taşınmasından görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Merdivenin kayması sonucu 7 metreden aşağı düşen 54 yaşındaki adam yaralandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kiremitleri düzeltmek için 2 katlı evinin çatısına çıkmaya çalışan 54 yaşındaki adam merdivenin kayması sonucu yaklaşık 7 metreden aşağı düşerek yaralandı. Olay, Bolvadin ilçesi Hacı Halife Mahallesi Yunus Zade Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı evinin çatısındaki kiremitleri düzelmek için çatıya çıkmak isteyen Selahattin Akkuzu (54), duvara yasladığı merdivenin kayması sonucu yaklaşık 7 metreden aşağı düştü. Durumu gören çevre sakinleri polis ve 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akkuzu’yu ambulans ile önce Bolvadin Devlet Hastanesi’ne oradan da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Akkuzu’nun tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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