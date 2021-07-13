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Çatıya çıkan şahsı polis yakaladı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Çatıya çıkan şahsı polis yakaladı

Çatıya çıkan şahsı polis yakaladı

Çatıya çıkan adamdan detay

( ERZURUM ) ERZURUM

Polis Hastane Gesi Sanayi Sitesi 


- Erzurum’da sanayi sitesinde akli dengesi olduğu belirtilen şahıs çatıya çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahıs son anda polisler tarafından tutularak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Oto sanayi sitesinin bulunduğu Sanayi bölgesinde bir plazanın çatısına çıkan ve akli dengesi olduğu belirtilen M.T. isimli şahıs yarı çıplak şekilde polise zor anlar yaşattı. Polis çatıda şahsı son anda tutarak aşağıya indirdi. Şahıs daha sonra hastaneye götürüldü. (ERZ-AT)
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