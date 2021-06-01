Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Çatıya çıkan kadın polis ekiplerinin ikna çalışmalarıyla indirildi

Çatıya çıkan kadın polis ekiplerinin ikna çalışmalarıyla indirildi

Kadının merdivenle alınması,

Polis Hastane Kadın Polis Polis Ekipleri Genç Kadın 

-Ambulansa götürülmesi

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un Sungurlu ilçesinde bunalıma giren bir kadın evin çatısına çıktı. Polis ve vatandaşların iknaları sonucu genç kadın çatıdan indirildi. Edinilen bilgilere göre, Turan mahallesinde yaşayan C.B, girdiği bunalım sonucu bir evin çatısına çıktı. Çatıda bir şahsın olduğunu gören vatandaşlar polis ve itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yaptıkları görüşmeler sonucu C.B’yi ikna ederek çatıdan indir. C.B, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. (SŞ-BÖ)
İlgili Foto Galeriler
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Televizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdiTelevizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdi
Futbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferiFutbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement