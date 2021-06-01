Çatıya çıkan kadın polis ekiplerinin ikna çalışmalarıyla indirildi

-Ambulansa götürülmesi



( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum’un Sungurlu ilçesinde bunalıma giren bir kadın evin çatısına çıktı. Polis ve vatandaşların iknaları sonucu genç kadın çatıdan indirildi. Edinilen bilgilere göre, Turan mahallesinde yaşayan C.B, girdiği bunalım sonucu bir evin çatısına çıktı. Çatıda bir şahsın olduğunu gören vatandaşlar polis ve itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yaptıkları görüşmeler sonucu C.B’yi ikna ederek çatıdan indir. C.B, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. (SŞ-BÖ)

