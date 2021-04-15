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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çatıya atılan çantadan 2 kilo bonzai çıktı

Çatıya atılan çantadan 2 kilo bonzai çıktı

Çatıdaki çantadan detaylar

Polis Uyuşturucu Bonzai Akalan Polis Ekipleri 

-Bonzailerden ayrıntılar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bir ikamete operasyon düzenleyen polis ekipleri, çatıda bulunan çantada 2 kilogram bonzai ele geçirdi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik İlçede bulunan Hıdırağa (Kore) Mahallesinde tespit edilen bir ikamette operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada ikametin müştemilatının çatı kısmında siyah renkli spor çanta içerisinde, Şeffaf vakumlu poşetler halinde 2 kilogram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili A.Ş ve N.V. yakalanırken, firari M.V.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.
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