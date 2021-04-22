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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çatışmanın arasında kalan toptancı silahla vuruldu

Çatışmanın arasında kalan toptancı silahla vuruldu

- Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Silahlı Kavga Sağlık Ocağı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- İnceleme yapan polis ekiplerinden görüntü
-- Minibüsten görüntü
-- Genel görüntüler

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- Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde çıkan silahlı kavgada, tesadüfen orada bulunan gıda toptancısı omzundan vurularak ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Başpınar Mahallesi Sağlık Ocağı yanında meydana geldi. İddialara göre iki grup arasında silahlı kavga meydana geldi. Bu sırada tesadüfen olay yerinde 19 LL 699 plakalı aracında oturan ve gıda toptancısı olduğu öğrenilen İsmail Ş. aracının ön camından giren kurşunla yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayda omzundan yaralanan İsmail Ş.’nin ilk müdahalesini sağlık ocağında bulunan doktor ve hemşeriler tarafından yapılırken, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaydan sonra kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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