Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Çatının yanışını gözyaşlarıyla izlediler
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Çatının yanışını gözyaşlarıyla izlediler

Çatının yanışını gözyaşlarıyla izlediler

Tokat'ta 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın

Yangın Altın Trol 

-Alevlerin sardığı çatı
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Vatandaşların yaşadığı korku
-Mahallelilerle apartmanda ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar arasında sözlü tartışma
-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre; Hızarhane Caddesi Ağcıkoğlu apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede çatıyı kaplayan alevler nedeni ile vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmasının ardından yangını çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yangın mahallinde çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Eroğlu, sebebi henüz bilinmeyen yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldığını söyledi.

Başkan Eroğlu, yangının bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürüldüğünü, maddi hasarla atlatıldığını kaydetti.
Yangını korku dolu gözlerle izleyen mahalle sakinleri ile yanan binada oturan yabancı uyruklu şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı. (Nİ-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı