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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor

Çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor

Apartman çatılarından oluşan sarkıtlardan detay

Hava Sıcaklığı Buz Sarkıtları Kar Yağışı Irak 

-buzlardan detay
-sarkıtların genelinden detay
-binalardan detay
-Vatandaş Mahmut Avcı ile röp.
-detaylar

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor.Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, çatı ve saçaklarda buz sarkıtlarının oluşmasına yol açtı. Apartman ve iş yeri çatılarında oluşan sarkıtlar tehlike oluştururken, dondurucu soğuklarda hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.Sabah iş yerine giden vatandaşlardan Mahmut Avcı, kentte bir hafta etkili olan kar yağışından sonra soğukların baş gösterdiğini söyledi.

Etkili olan soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları meydana geldiğini anlatan Avcı, oluşan metrelerce sarkıtların tehlike oluşturduğunu ifade etti.

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