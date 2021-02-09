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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Çatılar uçtu, mahalle savaş alanına döndü

Çatılar uçtu, mahalle savaş alanına döndü

dron görüntüleri

Gard Onarım Çalışması Irak 

-sokaktan görüntüler

( İSTANBUL - DRONE)- Çatısı uçan binalar havadan görüntülendi İSTANBUL

- Esenler’de dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu. Çatıdan kopan parçalar başka binanın üzerine uçtu. Çatısı uçan binalar ve ortalıkta kalan eşyalar havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrasında akşam saatlerinde İstanbul'da birçok ilçede binaların çatıları uçtu. Esenler Oruç Reis Mahallesi 626 Sokak’ta da bir binanın çatısı uçtu. Çatının bazı parçaları karşı binanın üzerine uçtu. bazıları ise sokakta araçların üstüne düştü. Olayda kimse yaralanmazken, evlerde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis sokağı kapatırken, çatının kaldırılma çalışmaları sürüyor. Çatısı uçan binada ise hasar ve onarım çalışması başlatıldı. Rüzgardan etkilenen binalar havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, çatısı uçan apartmanın üst katında bulanan eşyaların adeta ortalığa dağıldığı ve fırtınanın geri de bıraktığı hasar görüldü.
(MT-ZA-
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