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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çatılar kağıt gibi uçtu

Çatılar kağıt gibi uçtu

Sincik Atatürk İlkokulu çatısından uçan saclar

Amatör Kamera Kamera Amatör Şiddetli Rüzgar 

-Amaca köyünde çatının yüzlerce metre uçması

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da iki günden beri etkili olan şiddetli rüzgar çatıları kağıt gibi yerinden söküp fırlattığı görüntüler kameralara yansıdı. Adıyaman’da etkili olan şiddetli rüzgar önceki gün 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 3 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Adıyaman’ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatıların uçma anları amatör kameralara yansıdı. Cep telefonları ile kaydedilen görüntülerde çatılar kağıt gibi uçuyor. Sincik Atatürk İlkokulu’nun çatısındaki saclar rüzgarla birlikte caddeye savruluyor. O esnada caddede kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçti. Sincik ilçesine bağlı Alaca köyünde ise Abuzer Yada isimli vatandaşın evinin çatısı rüzgarla uçarak yüzlerce metre ileriye uçtu. Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu için bugün de fırtına uyarısı yaptı. (AE-LO-Y)
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