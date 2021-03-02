Çatıdan girdiği evde 137 bin TL ve çok sayıda telefon çalan şüpheli yakalandı

--müştekilerin emniyete teşekkürü

--Çalınan telefon ve paraların görüntüsü

--Hırsızlık şüphelisinin Hırsızlık Büro Amirliğinden çıkarılması



( ANTALYA ) - ANTALYA



- Antalya’da 28 Şubat günü çatıdan girdiği evde toplam 137 bin TL ve çok sayıda telefon çalan şüpheli gözaltına alındı. Olay, Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Baraj mahallesinde 28 Şubat Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 ile 23.30 arasında müştekiler T.M.A ve M.M.A. isimli şahıslara ait Baraj Mahallesinde bulunan ikametlerinin çatısından girilmek suretiyle ikamet içerisinde bulunan çelik para kasasının içerisinde bulunan 47 adet tam altın, bin ABD doları, 3 bin 500 TL, 15 bin Suriye dinarı, kullanılmış ve sıfır vaziyette yaklaşık 20-25 adet değişik marka ve modellerde içinde hat bulunmayan cep telefonları, Türkiye’ye resmi giriş belgesi, Suriye kimliği ve hastane evrakların çalınması olayı ile ilgili, Bahse konu olan çelik kasa 1 Mart Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Beşkonaklar Mahallesinde bulunan Su Kanalında çuval içerisine konulmuş vaziyette bulundu. Kasa içerisindeki 1 adet siyah renkli el çantası, T.C. kimliği, Suriye kimliği, muhtelif evraklar, kasanın gizli bölme içerisinde 47 adet kulplu tam altın bulunarak müştekiye teslim edildi. Güvenlik kameraları incelendi Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce gerek olay yerinden gerek ise kasanın bulunduğu yer güzergahı üzerinden elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlık olayının şüphelisinin yabancı uyruklu A.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. A.A., isimli şahıs 1 Mart Pazartesi günü Baraj Mahallesindeki ikametinden yakalanırken, şahsın ikametinde yapılan aramasında müştekiye ait olduğu anlaşılan 9 bin Suriye parası, 45 TL bozuk para ,4 bin 220 TL para, 3 adet imitasyon olduğu değerlendirilen yüzük, 1 adet imitasyon olduğu değerlendirilen bileklik, 1 adet beyaz renkli imitasyon olduğu değerlendirilen yüzük, 14 adet cep telefonu bulunarak el konuldu. Bahse konu malzemeler müştekiye gösterildiğinde kendisine ait olduğunu beyan ve teşhis etmesi üzerine teslim edildi. Şüpheli Suriye uyruklu A.A., isimli şahıs 2 Mart Salı günü mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere gözaltına alındı. (EA-



loading...