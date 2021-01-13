Çatıdan düşerek ölen kardeşler mahalleyi yasa boğdu

-Binadan görüntü

-Komşularından görüntü

-Olayla ilgili bilgi veren komşular

-Ölen kardeşlerin fotoğrafı



( VAN )- Uydu çanağını onarmak için çıktıkları çatıda düşen kardeşler birlikte can verdi VAN



- Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde uydu çanağını onarmak için çatıya çıkan Yıldız ve Cumali Tekin kardeşler, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olay dün gece saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesindeki TOKİ’lerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldız (25) ve kardeşi Cumali Tekin (21) uydu çanağını onarmak için oturdukları binanın çatısına çıktı. Buzlanmadan kaynaklı iki kardeş dengesini kaybederek, uydu alıcısıyla birlikte binadan düştü. 5 katlı binanın çatısından düşen kardeşleri fark eden komşuları, 112 acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralanan kardeşleri hastaneye kaldırıldı. Tekin kardeşler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yıldız ve Cumali Tekin kardeşlerin ölümü ise komşularını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı. (YLM-



loading...