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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

Karın çatıdan düşmesi

( BİTLİS ) - BİTLİS

Uttu Cep Telefonu Yağan 


- Bitlis’te tek katlı bir iş yerinin çatısındaki kar kütlesinin bir anda düşmesi korkuya neden oldu. Bitlis’te günlerdir yağan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, çatılarda biriken kar kütleleri ise tehlike arz ediyor. Bitlis çarşı merkezindeki tek katlı bir iş yerinin çatısındaki tonlarca kar kütlesi, bir anda büyük bir gürültüyle düştü. Karın düştüğü esnada yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı engellerken, yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (VO-MSA-Y)
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