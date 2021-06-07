Çatıdan düşen genç işçi, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybett

-Şahin'in ailesinden detaylar

-Cenazenin teslim edilmesi

-Şahin'in fotoğrafı



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te, çalıştığı fabrika inşaatının çatısından aşağıya düşerek ağır yaralanan Abdullah Şahin (22), hastanede verdiği 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeni yapılan bir fabrika inşaatının çatı işinde çalışan Abdullah Şahin, dengesini kaybederek çatıdan aşağıya düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan talihsiz işçi, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. 10 günlük yaşam savaşını kaybetti Hastanede 10 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ve yaşam savaşını veren Abdullah Şahin, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hastanede hayatını kaybeden Şahin’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

