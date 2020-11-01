Çatıdan düşen adamı kurtarmak için mahalleli seferber oldu

-Adamın sedyeyle alınması

-Vatandaşlar

-Yaralının ambulansa alınması

-Röportaj



( İSTANBUL )-Çatıda çalışma yapan adam ayağı kayınca garajın çatısına düştü İSTANBUL



- Ümraniye'de apartmanının çatısında çalışma yapan vatandaş, ayağının kaymasıyla dengesini kaybederek apartmanın aşağısındaki garajın çatısına düştü. Mahalleli, yaralı adamı kurtarmak için adeta seferber oldu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla düştüğü yerden kurtarılan yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Saydam Sokakta saat 14.30 sıralarında yaşandı. Yaşadığı apartmanın çatısında çalışma yapan Mustafa Çapan, bir anda ayağının kaymasıyla dengesini kaybederek apartmanın aşağısında bulunan garajın çatısına düştü. Çatıya düşerek yaralanan Çapan'ı görenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıda yaralı halde yatan Çapan, sedyeye alınarak merdiven yardımı ile çatıdan alındı. Mahalleli de çatıya düşerek yaralanan adamı kurtarmak için adeta seferber oldu. Ambulansa taşınan yaralı adam, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olaya tanık olan Melih Eren, "Çatıda çalışma yapıyordu. Ayağı kaydı düştü. İtfaiye ekipleri geldi. Düşerken gördüm. Ayağı kayıp çatıdan garajın üstüne düştü. Oradan itfaiye ekipleri aldı" dedi.





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