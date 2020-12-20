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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Çatıdan çatıya kaçmaya çalışan hırsız, polise yakalanınca ağladı

Çatıdan çatıya kaçmaya çalışan hırsız, polise yakalanınca ağladı

Şüphelinin çatıda yakalanıp kelepçelenmesi

Polis Akalan Kalaba Hırsız Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerine ağlaması
-Sopalı vatandaşlardan görüntü
-Bıçak ve tornavidalardan görüntü

( BURSA -ÖZEL)- Kısıtlamada hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli, çatıda yakalandı BURSA

- Bursa’da çatıdan çatıya atlayarak kaçan ve daha sonra yakalanan hırsızlık şüphelisi, gözaltına alınınca hüngür hüngür ağladı.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı binada oturan apartman sakinleri, kısıtlama saatinde çatıdan şüpheli sesler geldiğini fark ederek durumu polise bildirdi. Bu sırada ellerine sopa alarak çatıya çıkan vatandaşları gören hırsızlık şüphelisi, bulunduğu çatıdan başka evlerin çatılarına atlayarak kaçmaya başladı.
Bölgeye gelen polis ekipleri, apartmanın çevresini ablukaya aldı. Diğer polis ekipleri ise, apartmanın çatısına çıkarak şüpheli Kadir D.'yi (21) gözaltına aldı. Kadir D.’nin yapılan üst aramasında, tornavida, yan keski, bıçak ve İngiliz anahtarı ele geçirildi.Yakalanınca hüngür hüngür ağladıEkipler tarafından kelepçelenen şüpheli Kadir D., meraklı kalabalığın gözleri önünde hüngür hüngür ağladı. Kadir D.’nin polis ekiplerine, "Hırsızlık yapmıyordum, bekçiler beni kovaladı onlardan saklanıyordum. Sokağa çıkmaktan ceza yemek istemedim. Allah’ım sen bana yardım et. Ben bir şey yapmadım" dedi.
Gözaltına alınan Kadir D., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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