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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Çatıdan başına buz kütlesi düştü, yaşanan o dehşet anları kameraya böyle yansıdı

Çatıdan başına buz kütlesi düştü, yaşanan o dehşet anları kameraya böyle yansıdı

-Güvenlik kamerası-

İlk Müdahale Hastane Buz Sarkıtı Sağlık Ekipleri Buz Kütlesi 

-Adamın yürümesi
-Başına buz düşmesi
-Yaralanıp yere yığışması
-Vatandaşların gelmesi
-İşyerine taşınması
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Sedyeye ambulansa götürülmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de kaldırımda yürüyen Türkmenistanlı işçinin bir binadan başına buz sarkıtı düşerek yaralandığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şişli Kurtuluş Ergenekon Caddesi'nde üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, işçilik yaptığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu Babahan Allayarov’nın (51) başına kaldırımda yürüdüğü esnada buz sarkıtı düşmüştü. Akılalmaz olay sonucu gözünden ve yüzünden yaralanan Allayarov, yere yığılmıştı. Çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Allayarov'u ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına almıştı. Az kalsın gözünü kaybedecek olan işçinin yaralandığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda birçok kişi yürürken kar ve buz kütlelerinin düştüğü, Allayarov'un kütlenin başına isabet etmesiyle yere yığıldığı görülüyor. (DCC-ZA-
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