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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Çatıda yapılan mangal iki binanın çatısını küle çevirdi

Çatıda yapılan mangal iki binanın çatısını küle çevirdi

Yanan çatılar detay

Çatı Katı İtfaiye Aracı Mangal Kömürü 

-Ekiplerin çalışması detay
-röportaj
-Dumanlar detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy'de üç katlı binanın çatı katında yapılan mangal iddiaya göre yangına neden oldu. Yangında iki binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.Arnavutköy Atatürk Mahallesinde, öğle saatlerinde üç katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıya yayılan yangın rüzgârın da etkisiyle yan taraftaki diğer binanın çatısına da sıçradı. Mahalle sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Binaların etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangının başladığı binada, çatı katı tamamen kullanılmaz hale geldi. Diğer binada ise maddi hasar meydana geldi. Yangında çatı katılarında kimsenin oturmaması olası bir facianın önüne geçti. Yangının mangal söndürülmeyen mangal kömüründen çıktığı iddia edildi. Polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
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