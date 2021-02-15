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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çatıda tehlikeli kar temizleme anı kamerada

Çatıda tehlikeli kar temizleme anı kamerada

Kar temizleme anları detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Kar Temizleme Kamera Güvenlik Önlemi Cep Telefonu Kar Yağışı 


- İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası çatıya çıkan bir kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan kar temizlik çalışması yaptı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İstanbul’da 2 gündür etkili olan kar yağışı evlerin çatılarında birikinti yaptı. Sosyal medyaya yansıyan ve Avcılar’da çekildiği belirtilen bir görüntü ise yürekleri ağza getirdi. Görüntülerde 3 katlı bir evin çatısına çıkan bir kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan kar küreme çalışması yaptı. Korku dolu anlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. (EG-
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