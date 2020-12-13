Çatıda mahsur kalan kedi mahalleyi karıştırdı

-itfaiyenin kurtarma çalışması

-kedinin çatıdaki dron görüntüsü

-komşu olan ibrahim efenin karşı binadan et atarak kediyi beslemesi



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde fare avlarken 6 katlı bir binanın çatı katında mahsur kaldğı tahmin edilen bir kedi mahalleyi karıştırdı. Haylaz kedi için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu İslahiye ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesinde önceden önceden kamu binası olarak kullanılan ve şuanda kullanılmayan 6 katlı binanın çatısına çıkan kedi ilçeyi birbirine kattı. 2 gündür gelen kedi sesi üzerine seferber olan mahalleli, binaların çatılarında kedi aradı. Kedinin bulunduğu yeri belirleyen mahalleli daha sonra ise itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye aracındaki merdivenin kısa olması nedeniyle kediye ulaşılamadı. Bu kez seferber olan vatandaşlar ise kedinin bulunduğu binanın yakınındaki apartmanların çatılarına çıkarak, kediyi beslemeye başladı.

Karşı binaların çatılarından atılan tavuk eti ve ekmek parçaları ile karnını doyurunca miyavlamayı kesen kedi mahalleliye rahat nefes aldırdı. Mahallede oturan ve 48 saattir kedinin çatıda mahsur kaldığını belirten İbrahim Efe, "Kediyi iki gündür gözetliyoruz, bakıyoruz ama bir türlü aşağıya inemedi. Nerden çıktıysa bilmiyoruz, bizde en son itfaiyeyi aradık" dedi.

Çatıdan çatıya tavuk eti ve ekmek tarzı gıda malmezelerini atarak kediyi beslemeye çalıştıklarını belirten İbrahim Efe, kedinin aşağıya indirilmesi için de yetkililerden yardım istedi.



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