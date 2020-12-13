Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Çatıda mahsur kalan kedi mahalleyi karıştırdı

Çatıda mahsur kalan kedi mahalleyi karıştırdı

Açıklama yapan vatandaş İbrahim efe

Mahsur Kaldı Çatı Katı İtfaiye Aracı Nadan Kamu Binası 

-itfaiyenin kurtarma çalışması
-kedinin çatıdaki dron görüntüsü
-komşu olan ibrahim efenin karşı binadan et atarak kediyi beslemesi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde fare avlarken 6 katlı bir binanın çatı katında mahsur kaldğı tahmin edilen bir kedi mahalleyi karıştırdı. Haylaz kedi için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu İslahiye ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesinde önceden önceden kamu binası olarak kullanılan ve şuanda kullanılmayan 6 katlı binanın çatısına çıkan kedi ilçeyi birbirine kattı. 2 gündür gelen kedi sesi üzerine seferber olan mahalleli, binaların çatılarında kedi aradı. Kedinin bulunduğu yeri belirleyen mahalleli daha sonra ise itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye aracındaki merdivenin kısa olması nedeniyle kediye ulaşılamadı. Bu kez seferber olan vatandaşlar ise kedinin bulunduğu binanın yakınındaki apartmanların çatılarına çıkarak, kediyi beslemeye başladı.
Karşı binaların çatılarından atılan tavuk eti ve ekmek parçaları ile karnını doyurunca miyavlamayı kesen kedi mahalleliye rahat nefes aldırdı. Mahallede oturan ve 48 saattir kedinin çatıda mahsur kaldığını belirten İbrahim Efe, "Kediyi iki gündür gözetliyoruz, bakıyoruz ama bir türlü aşağıya inemedi. Nerden çıktıysa bilmiyoruz, bizde en son itfaiyeyi aradık" dedi.
Çatıdan çatıya tavuk eti ve ekmek tarzı gıda malmezelerini atarak kediyi beslemeye çalıştıklarını belirten İbrahim Efe, kedinin aşağıya indirilmesi için de yetkililerden yardım istedi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement