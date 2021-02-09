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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Çatıda mahsur kalan gencin imdadına itfaiye yetişti

Çatıda mahsur kalan gencin imdadına itfaiye yetişti

itfaiyenin çektiği görüntü

( KIRIKKALE ) - KIRIKKALE

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- Kırıkkale’de topunu almak için çıktığı çatıda mahsur kalan gencin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Olay merkez Gürler Mahallesinde meydana geldi. Gürler Şehit Mustafa Sağlam İlkokulunun bahçesinde arkadaşlarıyla oynadığı esnada topları çatıya kaçan bir genç, ağaca tırmanarak çatıya çıktı. Topu bulunduğu yerden alarak aşağı gönderen genç, amacına ulaşsa da okulun çatısından aşağı geri inmeyi başaramadı. Çatıda mahsur kalan gencin arkadaşları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan genci bulunduğu yerden merdivenli araç yardımıyla indirdi. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (KA
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