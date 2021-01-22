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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Çatıda intihara teşebbüs eden genç kadının polis tarafından böyle yakalandı

Çatıda intihara teşebbüs eden genç kadının polis tarafından böyle yakalandı

Kadının çatıdaki anları

Sağlık Ekibi Polis Merkezi Müzakere Cep Telefonu Genç Kadın 

-Kadının aşağıya bakarak çevredekilerle konuşması
-Polisin koşarak kadını yakalaması
-Aşağı indirilen kadının ambulansa bindirilmesi

( ANTALYA )- Kadının bir anlık dalgınlığından faydalanan ekipler, apartman çatısındaki kadını koşarak yakaladı ANTALYA

- Antalya’da 3 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan genç bir kadın, eylemini gerçekleştiremeden polis tarafından yakalandı. Çevredekilerin alkışla destek verdiği olay, vatandaşın cep telefonu kamerasına an be an yansıdı. Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez İlçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi 2465 sokaktaki 3 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen genç bir kadın, apartmanın çatısına çıktı. Buradan çevresindekiler seslenen kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Apartmana gelen ekiplerden müzakere ekibi, çatıya çıkarak genç kadını ikna etmeye, bir grup polis de aşağıdan diyalog kurmaya çalıştı. Bu sırada aşağı bakarak yakınlara seslenen kadının bir anlık dalgınlığından faydalanan çatıdaki ekipler, koşarak kadını yakaladı. Aşağıya indirilen kadın, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Çevredekilerin alkışla destek verdiği olay anları, vatandaşın cep telefonu kamerasına an be an yansıdı. (SM-
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